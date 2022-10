Nieuwe speelgoedwinkel geopend in centrum Gent: “Voor alle leeftijden: van 0 tot 100 jaar”

Puzzels, knuffels, autobanen, darts, steps, poppen, speeltapijtjes, puzzels. Je kijkt je ogen uit in de nieuwe speelgoedwinkel in de Zonnestraat, een vestiging van de Waalse keten Fox en Co. “In 2021 zijn we gestart met een expansie in Vlaanderen”, glundert regionaal directeur Pieter-Jan Bollaert. “Van zodra ik aan boord kwam, wilde ik absoluut een filiaal in Gent. Ik wist meteen dat het een match ging zijn omwille van onze focus op duurzaamheid.”

Bij Fox en Co proberen ze zoveel mogelijk duurzame artikelen te verkopen. “Is dat niet mogelijk, dan staan we erop dat het speelgoed een educatieve waarde heeft. We zijn heel streng op wat we wel en niet verkopen.” Vandaar dat de slogan van Fox en co ‘speelgoed voor het leven’ is. Al slaat dat ook op de brede leeftijdsgroep die er welkom is. “We zijn er voor alle leeftijden: van 0 tot 100 jaar. We hebben puzzelboekjes voor hele kleintjes, maar ook gezelschapsspelletjes volwassenen.” Voor elk wat wils dus.