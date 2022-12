Nieuwe set 'gedeelde' zonnepanelen aan de Watersportbaan

Gent/De Pinte MIJN STAD. Gentse ‘taxi-legende’ Fouad: “Ik heb de Brugse Poort uit mijn jeugd voor een stuk teruggevon­den in De Pinte”

Taxi-legende Fouad Oulad Khlie (44) zocht en vond het buurtgevoel van de Brugse Poort van weleer terug tussen de villa’s in De Pinte. “Weet je wat ik hier de max vind? De mensen praten nog tegen elkaar op straat”, vertelt hij met waterpijp in de hand. Onder de rode neonlampen in zijn favoriete shishabar spreekt hij vrijuit over de liefde voor zijn ouders, zijn buren en het Gentse nachtleven. “Om 11 uur ‘s ochtends moest ik een bomvolle club in hartje Gent leegkuisen. Als ik dat vandaag de dag zeg tegen jonge klanten geloven ze me niet.”

