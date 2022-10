Nieuwe rooftop bar geopend in hartje Gent: cocktails, oesters en een prachtig zicht op de binnenstad

Gent REPO. De ‘zwarte baan’ in Oostakker waar fietsers hun leven lijken te riskeren: “Oogcontact maken met bestuur­ders is hier noodzake­lijk”

Vier jaar na het dodelijke ongeval van Nikita Everaert eiste het verkeer op de Antwerpsesteenweg nog maar eens het leven van een fietser. Ondertussen werkt de overheid er naarstig aan afgescheiden fietspaden om het verkeer veiliger te maken. Wij gingen vrijdagmorgen een kijkje nemen naar de beruchte steenweg om te controleren of fietsen er werkelijk zo’n hachelijke onderneming is. Veel fietsers kwamen we echter niet tegen op ons pad. “Als ouder stuur je een kind of puber liever niet langs deze weg.”

30 september