Nieuwe River Skimmer aan Houtdok pikt twee keer zo veel afval op: “Trots dat we net in Gent zo’n primeur hebben”

GENTAan het Houtdok is op vrijdagochtend de River Skimmer 2.0 gedoopt. Het toestel, een soort stofzuiger voor het water, pikt al het drijvende afval op. Organisatie River Clean Up hoopt tot 1 ton afval per jaar op te pikken: “Al hopen we vooral dat het niet nodig is”.

Een tiental vrijwilligers van Dokano mochten toekijken hoe burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen voor Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) de River Skimmer 2.0 doopten. Met een emmertje water en een een streepje vrijwilligerswerk weliswaar. Intussen illustreerde Thomas De Groote van River Clean Up hoe de River Skimmer werkt.

Twee keer zoveel afval

De vorige River Skimmer werd in 2021 ‘te water gelaten’, dus het principe is gekend: net zoals een stofzuiger of zwembadfilter trekt zo’n skimmer langzaam maar zeker alle oppervlakte-afval naar zich toe. De vorige skimmer was een laaiend succes, in combinatie met het vrijwilligerswerk wordt er dus best veel afval uit het Houtdok gevist. Deze 2.0-editie kan twee keer zoveel afval aan.

De skimmer werd eigenlijk in juli al geïnstalleerd, een officiële doop liet op zich wachten omdat het Houtdok geteisterd werd door blauwalgen. In die periode werkte het toestel wel al, en pikte meteen al minstens 100 kilo afval op. Elke week gaat het om minstens 20 kilo plasticafval en 40 kilo organisch afval, zoals blaadjes. Dat afval wordt overigens opgehaald door Renewi en zo worden er nieuwe dingen van gemaakt. Een extra bonus bovenop het afval dat nooit in de oceanen terecht komt.

CO2-neutraal

Het nieuwe ontwerp van de River Skimmer kan dus meer afval aan, meer dit ontwerp van Multi Masters heeft bijvoorbeeld ook zijdeuren gekregen. Zo blijft het afval tijdens het optillen van de kooi ook volledig in de kooi zitten. Het toestel is trouwens ook helemaal CO2-neutraal, toch belangrijk voor iets dat 24/7 draait.

Volgens burgemeester Mathias De Clercq is het geen toeval dat de skimmer net in Gent staat. “Het is typisch Gents dat dat hier kan. Gent zet sterk in op beleving van onze stad via het water. Elk initiatief dat helpt om onze waterlopen proper te houden verdient onze waardering. Voorkomen blijft echter beter dan genezen, daarom roep ik op om geen afval in het water te gooien. Zo houden we samen onze waterwegen proper.”

Volledig scherm Even wat vuilnis oppikken hoort er uiteraard ook bij © svwg

Ook Bram Van Braeckevelt is opgetogen over de officiële inhuldiging van de River Skimmer 2.0. “Het toont maar aan dat als we allemaal de handen uit de mouwen steken, deze mooie plek afvalvrij kan blijven. Water zit in het DNA van de stad. Afvalpreventie blijft de sleutel tot propere waterlopen. Daarom blijf ik oproepen om meer herbruikbaar en minder wegwerpmateriaal in circulatie te brengen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Dokano of River Cleanup die in afwachting onze waterlopen en omgeving helpen afvalvrij te maken. Deze river skimmer is een mooie uitbreiding van hun werk”.

Na de doop van de Skimmer gingen een tiental vrijwilligers van Coca Cola, dat het ontwerp sponsorde, aan de slag langs het dok en enkele klassen van EDUGO doken ook in een kano om het Houtdok opnieuw een beetje properder te maken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.