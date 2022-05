Nieuwe pastabar geopend in hartje Gent: “We warmen de pasta verder op in de saus zodat die mooi in de pasta trekt”

GentGent heeft er een pastabar bij met een bijzondere naam: Clown. Gericht op afhaal, want echt goede afhaalpasta was er nog niet volgens huisgenoten Karel en Arne. Vijf dagen in de week serveren ze zeven soorten pasta, volledig zelf gemaakt - van begin tot einde - met seizoensgroenten uit de buurt. Volgens de Italiaanse traditie.

Clown is geboren op een plek waar veel plannen het licht zien: op café. “We hadden al wat pintjes gedronken, maar we hadden nog een hongerke”, beginnen Karel Roels en Arne Detremerie, beide 29. “Een goede, authentieke pasta was perfect geweest op dat moment. Maar volgens ons had je dat nog niet in Gent: een plek waar je huisgemaakte, smaakvolle afhaalpasta kan krijgen. Dus zijn we er maar zelf mee begonnen.”

Karel runde toen al een cateringzaak: aardig. Dat heeft hij twee jaar geleden opgestart in de Kammerstraat. Het is ook van hieruit dat hij nu Clown runt, samen met zijn huisgenoot Arne. Van zondag tot en met zondag kan je hier afhalen of laten leveren. “Voor thuis maar ook voor als je op café zit of in het park, en eens wat anders wil dan frieten of pita. Alles is huisgemaakt bij ons, tot de bouillon toe. Met seizoensgroenten uit de buurt.”

Volledig scherm The Lady van Clown. © Jill Dhondt

Je kan telkens kiezen uit zeven verschillende soorten pasta. Zoals ‘The Tramp’ met tomatensaus, selder en wortel, rode wijn gehakt en blokjes pancetta. Of de romige ‘From Georgia with love’ met champignons, verse geplukte dragon en Grana Padano. Op de website vind je bij elke pasta ook telkens een leuke tekst. “Om de afhaalervaring toch wat persoonlijker maken”, glundert Karel.

Pluspunt: niet alle pasta’s zijn met penne gemaakt. Er zijn ook sauzen met schelpenpasta en tagliatelle bijvoorbeeld. “We warmen de pasta na het koken verder op in de saus, zodat de saus mooi intrekt in de pasta. Zoals de authentieke Italiaanse bereiding het vraagt. Ik heb dat geleerd in Zuid-Frankrijk van een Italiaanse chef”, zegt Karel. Tweede pluspunt: om je bestelling compleet te maken, kan je ook een lekkere Italiaanse wijn bestellen. Op de website staat aangegeven welke wijn het beste samengaat bij welk gerecht. “Daar heeft een sommelier ons mee geholpen”, zegt Arne nog. “Zit je op Graslei en heb je geen kurkentrekker bij, dan kunnen we de fles al openen als je wil. Gewoon de kerk er weer op, en klaar.”

Wie graags wil bestellen, wacht best niet te lang. Clown is een pop-up die twee maanden loopt. Is het een succes, dan krijgt de pastabar mogelijks wel een staartje.

Clown, Kammerstraat 19, 9000 Gent. Open van zondag tot en met donderdag van 17 tot 22 uur. Lunches zijn ook mogelijk voor bedrijven.