Nieuwe parfumwinkel geopend in centrum Gent: “Niche merken, toegankelijke prijzen”

Karina Barkho (42) heeft al jaren ervaring in de parfumwereld. In 2020 opende ze haar eigen parfumwinkel met haar man Alain De Cock (55) in Knokke: Rêve d’âme. Een zodanig succes dat het koppel een tweede winkel heeft geopend in Gent. “Waarom Gent? Omdat we hier wonen, maar ook omdat we al veel klanten hadden uit Gent die speciaal naar Knokke kwamen. Bovendien was er nog geen winkel in Gent die Martale en Moncera verkopen.”