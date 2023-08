Nieuwe ontzwavelingsinstallatie in gebruik genomen bij ArcelorMittal

Bijna 500.000 euro restaura­tie­pre­mie: laatste restaura­tie­fa­se Boekento­ren kan starten

De buitenzijde van de Boekentoren is al helemaal opgelapt, nu is het interieur van de westvleugel - het HIKO -aan de beurt. In 2025 zal deze iconische toren, waarvan de restauratie al in 2011 startte, helemaal in ere hersteld zijn.