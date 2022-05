Nieuwe muurschildering siert Dampoortwijk, maar je moet goed zoeken om ze te vinden

Gent Weer leven in oude flessenfa­briek in Ledeberg: van nacho’s met stoofvlees tot yoga op zondag

Er is weer leven in de oude flessenfabriek in Ledeberg. Net zoals vorig jaar is er een gezellige zomerbar geopend met lekkere cocktails en heerlijke snacks. Je kan er ook petanquen, pingpongen, dansen, spinnen en zoveel meer.

26 mei