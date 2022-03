Nieuwe muurschildering in park opgedragen aan buurtbewoner Agnes (74) en hond Baloe: “Ik ben er echt van aangedaan”

“Elke avond, rond een uur of vijf, ga ik met mijn hondje Baloe wandelen in het parkje in de Snoekstraat”, zegt Agnes in sappig Gents. “Vorige zaterdag was aDELE daar een muurschildering aan het maken. Vooraf hebben we met de buurt mogen kiezen wiens werk we het liefst op de muur zagen, en dat van Adele vonden we het mooist. Zij had haar hondje mee genomen tijdens het schilderen. Wit zoals mijn Baloe, maar een stukje groter. De twee kwamen meteen overeen, dus ik vroeg of ik hem een snoepje mocht geven. Zo zijn we aan de praat geraakt. Elke dag kwam ik wel eens kijken en een babbeltje slaan.”