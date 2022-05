Nieuwe muurschildering in hartje Gent herinnert aan rechten van kinderen: recht op liefde, spelen en opgroeien

Het werk is geschilderd door Jeremiah Persyn, beter gekend onder zijn artiestennaam Jamz Jameson, in opdracht van tZitemzo. Die organisatie geeft gratis advies en informatie over de rechten van minderjarigen. Normaal doen ze dat via folders, maar met de muur wilden ze het eens over een andere boeg gooien. Persyn ging voor het schilderen in gesprek met minderjarige vluchtelingen, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg en anderstalige nieuwkomers, om te ontdekken wat kinderrechten voor hen betekent. Het resultaat? Een muurschildering die het recht op geborgenheid, op voldoende eten, op spelen, op groeien, op rechtvaardigheid en andere kinderrechten in de verf zet, letterlijk.