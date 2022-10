Nieuwe, meterslange muurschildering achtergelaten op populair fiets- en wandelpad

Rick Molyneux is geen onbekende in de Gentse graffitiwereld. Hij is de drijvende kracht achter Wallin’ dat afgelopen jaren voor heel wat grote muurschilderingen heeft gezorgd in Gent. Hiervoor werken ze samen met artiesten van over de hele wereld. Als woordvoerder/gids/manusje-van-alles heeft Rick zijn handen vol, maar af en toe vindt hij de tijd om zelf nog even de spuitbus ter hand te nemen.