Nieuwe laag asfalt voor park-and-ride Arsenaal in Gentbrugge: ook deze parking wordt groene zone

Wie zijn wagen ooit parkeerde aan de Park-and-Ride Arsenaal in Gentbrugge kan er ongetwijfeld van meespreken. De putten waren er bijzonder diep, maar daar is nu verandering in gekomen. Afgelopen week is er nieuwe asfalt gegoten op de druk gebruikte parking.

Ook wordt het parkeerregime op Arsenaal binnenkort aangepast. Voorlopig is parkeren er nog gratis, maar daar komt in 2024 verandering in. Het Gentse stadsbestuur besliste om de groene zone ook in Moscou uit te breiden. Wie er dag wil parkeren zal dan 3,50 euro moeten neertellen. Let wel: voor buurtbewoners verandert er niks. Met een bewonersvergunning blijft parkeren gratis.