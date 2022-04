Nieuwe klerenwinkel geopend in hartje Gent: “We werken los van seizoenen, los van trends”

Het is snel gegaan voor Laurence Vlerick en Barbara Hollevoet. Begin dit jaar lanceerden ze hun nieuwe klerenmerk Wild Muse. Deze zaterdag openen ze een fysieke winkel in Gent, bovenop de reeds bestaande webshop. In de rekken liggen kleurrijke truitjes, kleedjes, een vest, een rok en een broek. “Stuk voor stuk ontworpen in Gent en geproduceerd in Europa, voornamelijk in Portugal”, glundert het duo.