Nieuwe klerenwinkel geopend in centrum Gent: “Basics waar je jaren mee doet, maar ook trends van het seizoen”

Wie in De Pinte woont, kent Modespot al langer. Amina opende het jaren geleden, als schoonheidssalon waar je ook enkele kleren en accessoires kon krijgen. Tijdens de eerste lockdown moest het salon verplicht sluiten, waardoor de modebewuste Pintenaar volop inzette op haar webshop. “Die is werkelijk ontploft toen. Zodanig dat we tijdens de tweede lockdown besloten om het schoonheidssalon te sluiten en volop in te zetten op mijn echte passie: mode.”

Met de overschakeling, stapte Amina haar man Felipe mee in de zaak. Samen broedden ze al snel op het plan om uit te breiden, bovenop de winkel in De Pinte en de webshop. Ze gingen op prospectie in Gent en vonden een geschikt pand in de Brabantdam. Daar openden ze begin april een pop-up. Dat was meteen een succes, waardoor ze twee maanden later al een permanente winkel openen, vlak naast de pop-up.

Ook hier kunnen zowel meisjes als dames terecht. “We verkopen zowel basics, waar je jaren mee doet, maar ook trends van het seizoen”, aldus Amina. “Dat laatste is dan bijvoorbeeld een zotte schoen of handtas. Elke maand komen er nieuwe stuks binnen, afhankelijk van de trend van het moment.” Regelmatig binnenspringen is dus de boodschap.

Modespot, Brabantdam 19, 9000 Gent.

Volledig scherm Modespot © Modespot