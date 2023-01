Nieuwe jaar niet overal goed gestart in Gent: politie en brandweer beschoten met vuurpijlen, drie bushokjes vernield

Na wekenlang aanhoudende overlast van bommetjes die te pas en te onpas werden afgestoken in verschillende Gentse wijken, was het zaterdagavond eindelijk zover: de laatste avond van luid geknal. Of toch hopelijk. Nog voor middernacht waren er her en der al luide ontploffingen te horen. De Gentse politie had aangekondigd extra te zullen controleren op de gekende overlastlocaties, en dat loonde.

Woelige nacht

“Het eerste deel van de avond en nacht was zeer woelig met verschillende meldingen van bommetjes en vuurwerk”, zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. “We waren sterk aanwezig in het straatbeeld, waardoor wij verschillende keren hebben kunnen ingrijpen vooraleer de situatie kon escaleren.” Ondanks heel wat blauw op straat, liep het op sommige plaatsen toch nog uit de hand.

Op de Muide werd er brand gesticht in het midden van de rijbaan, waarna enkele jongeren over het vuur sprongen. In Ledeberg werd er op oudjaaar op een onverantwoorde manier vuurwerk afgestoken. Dat was ook het geval in de Bevrijdingslaan in de Brugse poort. Daar vonden enkele buurtbewoners het een goed idee om elkaar te bestoken met vuurwerk en belandden er enkele ongecontroleerde vuurpijlen tegen de Sint-Jan Baptistkerk, tegen enkele aanrijdende wagens en in afgesloten stadstuintjes.

Vandalisme

Voorts stelde de politie ook vandalisme vast in verschillende bushokjes. Onder meer op het Wittekaproenenplein in het Rabot. “Hierbij werd een uiterst gevaarlijke combinatie van benzine en vuurwerk gebruikt.” Ook een brievenbus moest er aan geloven. De hulpdiensten hadden duidelijk hun handen vol. Zo rukte de brandweer meermaals uit voor... verbrande ovenhapjes. Onder meer in de Universiteitsstraat, waar zo’n 50 personen geëvacueerd dienden te worden uit het Roxi-hotel. Zij konden gelukkig al snel weer hun feest verderzetten.

Bij één interventie, waar zowel de brandweer als de politie aanwezig waren, liep het echter gevaarlijk uit de hand. Enkele onverlaten hadden het lumineuze idee om de hulpdiensten te beschieten met vuurpijlen. Ze konden niet veel later gelukkig opgepakt worden, net als 22 andere personen in de loop van de avond en nacht. Ook werden er 31 Gas-boetes uitgeschreven voor het bezit of gebruik van vuurwerk en bommetjes buiten de toegestane uren.

