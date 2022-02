Nieuwe getuigenis over wanpraktijken in ‘t Sloeberhuisje: “Onze baby werd urenlang opgesloten in badkamer als hij te veel weende”

Gent “Drie jaar cel, 24.000 euro boete en levenslang rijverbod”: vader (29) van vier zwaar gestraft voor herhaalde­lijk rijden zonder rijbewijs

Een 29-jarige Gentse man had donderdagochtend niet verwacht dat hij enkele uren later geboeid zou worden voor de ogen van zijn familie en rechtstreeks naar de gevangenis zou worden overgebracht. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van drie jaar nadat hij een ongeval veroorzaakte zonder dat hij over een geldig rijbewijs beschikte. Dat werd hem levenslang afgenomen in 2019.

24 februari