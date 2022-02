Nieuwe getuigenis over wanpraktijken in ‘t Sloeberhuisje: “Onze baby werd opgesloten in de badkamer als hij te veel weende”

Gent Bouw van nieuwe brandweer­ka­zer­ne officieel van start: “Medewer­kers zullen tijdje modder aan hun schoenen hebben”

De werken voor de uitbreiding van de brandweerkazerne in de Roggestraat in Gent zijn woensdag officieel van start gegaan. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) stak, samen met enkele collega-burgemeesters, de eerste symbolische spade in de grond. Met de uitbreiding komt er 3.000 vierkante meter extra ruimte voor materiaal én mensen. In het najaar van 2023 zouden de werken afgerond moeten zijn.

23 februari