Nieuwe geldautomaat geopend in Veldstraat: “Cash is voor veel mensen nog een belangrijk betaalmiddel”

GENT Allereer­ste 'levende biblio­theek' in De Krook: "Elke mens is een wandelend boek”

Een bibliotheek is al lang geen plaats meer waar enkel boeken thuis zijn, het is meer een huis vol informatie. En op donderdag 12 mei kan je voor het eerst in Gent naar een ‘levende bibliotheek’. Dan kan je even een mens lenen om jou iets uit te leggen. Want elke mens heeft zoveel hoofdstukken.

17:00