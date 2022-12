Nieuwe fototentoonstelling in Casa Rosa laat hiv-ervaringsdeskundigen aan het woord (en in beeld)

Hoe leef je met hiv? Een vraag die iedereen die de diagnose krijgt, een beetje anders zal beantwoorden. In 8 rake portretten vat fotograaf Bob Reijnders 41 jaar leven met hiv samen. Acht portretten van mensen die van dichtbij met hiv te maken kregen, te zien in de fototentoonstelling 81|21 Exposed. Die is vanaf 30 november te zien in Casa Rosa, naar aanleiding van wereldaidsdag op 1 december.

Maar de expo is geen op zichzelf staand gegeven. Er is ook een boek, te verkrijgen op de nocturne op 7 december, waar de verhalen van Reijnders zijn subjecten in hun volledigheid te lezen zijn. Die avond kan je ook terecht voor het thesisonderzoek van Ellen Van Laer, zij deed onderzoek naar hiv en aids. Last but not least zijn ook Christophe Ramont en Patrick Reyntiens te gast die avond. Ramont is vooral bekend van Blind Getrouwd en getuigde vorig jaar op Qmusic over zijn vrij recente hiv-diagnose. Reyntiens is verbonden aan Sensoa en al jaren een ‘gezicht’ voor mensen die leven met hiv. Zeker geen avond vol kommer en kwel dus, maar een intieme avond rond ‘overleven’ naar ‘gelukkig leven’ .