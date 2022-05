Nieuwe fietsenwinkel geopend op Kortrijksesteenweg: “Meer dan 1000 vierkante meter winkelplezier, parking voor de deur én een indoor testbaan”

GentOp de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem is pas een nieuwe fietsenwinkel geopend: Bike Republic. Oplettende lezers weten dat daar al twee winkels van bestonden in Gent, maar de nieuwste is de grootste in Vlaanderen. Je kan er makkelijk parkeren voor de deur en kiezen uit een ruim aanbod, dat je meteen kan testen op een indoor testbaan.

De pandemie heeft diepe wonden geslagen, maar ze heeft ook positieve gevolgen gehad. Zo zijn mensen massaal aan het fietsen geslagen. De komst van een nieuwe fietswinkel op de Kortrijksesteenweg, vlak aan de afrit van de E40, is dan ook meer dan welkom. “Gent is een echte fietsstad”, zegt mede-oprichter Bart Pillen. “Onze wortels liggen ook hier. We zorgen er daarom graag voor dat we in elke hoek van de stad aanwezig zijn. Zodat je altijd snel een Bike Republic kan bereiken, ongeacht of je in het centrum of in een randgemeente woont.”

Quote We willen de fietsrefe­ren­tie worden in en rond Gent, en bij uitbrei­ding het hele land Bart Pinnen, mede-oprichter

Op de Rooigemlaan en aan de Dampoort vond je al winkels van Bike Republic, maar de nieuwe in Sint-Denijs-Westrem is de grootste van de drie. De grootste van de 24 winkels in Vlaanderen zelfs. “Met meer dan 1000 vierkante meter winkelplezier, ruime parking voor de deur én een indoor testbaan”, zegt winkelmanager Lukas Jonckheere. Naast stadsfietsen en elektrische fietsen, kan je er ook voor speedpedelecs, plooifietsen, racefietsen, gravelbikes en mountainbikes terecht. Via het netwerk van Bike Republic is er een stock van meer dan 10.000 fietsen - waarvan zo’n 7.000 elektrische - waardoor de fietsen snel leverbaar zijn. Een probleem waar veel andere fietswinkels mee worstelen.

Nog handig aan de winkels van Bike Republic: je kan eender welke fiets in de ene vestiging bestellen, en laten leveren in de andere. Hetzelfde met onderhoud: waar je jouw fiets ook koopt, je bent in elke winkel welkom voor een opknapbeurt.

Feest

De winkel in Sint-Denijs-Westrem is al open voor klanten, maar volgende week zaterdag staat er nog een grote opening gepland met een hapje en een drankje. Wie benieuwd is, is welkom vanaf 10 uur. Vanaf september opent er nog een Bioplanet naast de deur. “Deze nieuwe vestiging is een flinke trap in de richting waar we naartoe willen”, zegt Pillen nog. “We willen de fietsreferentie worden in en rond Gent, en bij uitbreiding het hele land.”

Bike Republic Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1078, 9051 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.

