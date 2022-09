Nieuwe duwbak van recyclagebedrijf Galloo Gent haalt 12.000 vrachtwagens per jaar van de stadsring

Galloo is marktleider in z’n sector, en recycleert jaarlijks 1,5 miljoen ton ijzer, 200.000 ton andere metalen en 40.000 ton plastics. Ze zetten afval en schroot dus om naar nieuwe grondstoffen. “Daarnaast is duurzame bedrijfsvoering één van onze missies", zegt gedelegeerd bestuurder Pierre Vandeputte. “Vier jaar geleden investeerde Galloo in een eerste duwbak, de GALLOO I, om het transport over de binnenwateren op te waarderen. Deze duwbak, met een capaciteit van 2.294 ton, vervoert jaarlijks 150.000 ton schroot over het water. Naar aanleiding van het succes van de GALLOO I en een continu streven naar klimaatvriendelijke oplossingen, werd de GALLOO II aangekocht. Deze duwbak heeft een laadcapaciteit van 1.850 ton en geeft het duurzaam transport tussen onze filialen in Gent en Menen een extra boost.” De Galloo twee zal jaarlijks om en bij de 12.000 vrachtwagens van de Gentse stadsring halen, berekende schepen Sofie Bracke (Open Vld), verantwoordelijk voor de haven. Zij was aanwezig bij de inhuldiging van de nieuwe duwbak, samen met burgemeester Mathias De Clercq en minister Vincent Van Peteghem.