Nieuwe data voor het afsluiten van Meulestedebrug: van 22 tot 27 augustus geen verkeer mogelijk

Van maandag 22 augustus om 6 uur tot zaterdag 27 augustus om 18 uur wordt de Meulestedebrug afgesloten voor alle verkeer. Dat laat de Vlaamse Waterweg weten. “Het slib wordt verwijderd uit de damwandenkuipen én de buispalen voor de nieuwe Meulestedebrug worden geplaatst. Dit gebeurt onder de bestaande brug.” Die werken waren eigenlijk al eind juni gepland, maar konden toen niet doorgaan. De nieuwe Meulestedebrug komt intussen echt in zicht. De eerste brughelft van de toekomstige ‘tweelingbrug’ wordt in de zomer van 2023 verwacht. In 2024 kan die in gebruik genomen worden. Dan wordt de oude Meulestedebrug gesloopt, om plaats te maken voor de tweede helft van de nieuwe brug. Beide helften hebben twee rijstroken, dus het verkeer zal er in de toekomst een stuk vlotter verlopen. Alles zou klaar moeten zijn in 2026.