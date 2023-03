Nieuwe asfaltlaag voor ‘vervelendste heuvel van Gent’: aannemer tot eind maart aan de slag

GENT Bewoners Sint-Denijslaan pleiten voor beloofde, maar uitgestel­de, trajectcon­tro­le: “Het lijkt hier soms wel een racebaan”

Een zone dertig en verschillende verkeersdrempels moeten het verkeer op de Sint-Denijslaan achter het Sint-Pietersstation vertragen, maar dat lukt maar niet. En dat schiet bij de buurt in het verkeerde keelgat: “Het gaat om kinderen, dan willen we toch preventief werken.” Bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) benadrukt dat de trajectcontrole er wel degelijk komt. In de tussentijd moeten extra snelheidsremmers en meer controles soelaas bieden.