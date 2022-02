Nieuwe actiegroep besmeurt 200 SUV’s in Gent ‘omdat het moordwapens zijn, geen familiewagens’: “Puur vandalisme”

Gent/Wachtebeke “Van een Gentse caféploeg tot in de Premier League”: Voetbal­scout Johan Coppieters gunt lezer unieke blik achter coulissen van internatio­naal voetbal

In de jaren tachtig was hij nog bestuurslid bij het illustere SK Wachtebeke, ondertussen heeft Johan Coppieters (72) er een leven opzitten als voetbalscout in Portugal en Spanje voor de Engelse Premier League-grootheid FC Southampton. In zijn debuutroman ‘De Terloopheids van Triomf’ gunt Coppieters ons een unieke blik achter de schermen van het voetbalwereldje. En dat gaat van hoog in de tribunes tot verscholen in zompige voetbalkleedkamers, waar je beter al eens over je schouder kijkt.

12:14