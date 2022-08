Nieuw, zonnig restaurant geopend op Dok Noord: “Gegrilde boterhammen en atypische tapas”

Het is heerlijk vertoeven op het terras van Tapeo, op het middenplein van Dok Noord. Gerund door Julie De Vos (29) en Richard Van den Eynde (32) die je beide met een brede glimlach verwelkomen. Richard werd geboren in Brugge maar groeide op in Tenerife – zijn opa had daar een van de oudste hotels van het eiland. Later reisde hij tien jaar rond als chef. Van San Sebastian tot Berlijn, overal heeft hij gekookt. Onder andere met Martín Berasategui, één van de belangrijkste chefkoks van Spanje.

“Vier jaar geleden voelde ik de nood om een vaste thuisbasis te zoeken. Ik ben dan teruggekomen naar mijn land van herkomst. Mijn zus woonde in Gent, vandaar dat ik me hier gevestigd heb.” Richard ging op verschillende plaatsen aan de slag – van de Oude Vismijn tot Amigo – tot hij eind 2020 voor zichzelf is begonnen. Middenin de tweede lockdown begon hij meeneemmaaltijden van thuis uit te verkopen. Tapeo was geboren en werd al snel een succes.

Volledig scherm Tapeo. © Jill Dhondt

Zodanig dat Richard en zijn vriendin Julie enkele weken geleden de volgende stap zetten: een eigen restaurant op het middenplein van Dok Noord. “De buurt is volledig aan het opleven en Dok Noord is vlakbij waar we wonen”, vertelt Julie. Op de kaart vind je huisgemaakte limonades, sangria, spirits, bier, bubbels, koffie, thee en wijn - aangeraden door beste sommelier van het land in 2016.

Om te eten kan je beginnen met hapjes zoals manchego en serranoham. Over de middag kan je genieten van slaatjes en bocadillo’s. “Dat zijn gegrilde boterhammen, typisch voor de Canarische eilanden. Belegd met lekkers zoals huisgemaakte tonijnsla, Canarisch stoofvlees of worteltapenade. Dan hebben we ook nog tapas, maar weg van het klassieke. Zoals patatas bravas, maar dan met krieltjes.” Nog belangrijk om weten: alles is huisgemaakt. Plan je bezoek dus maar snel in.

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 20.30 uur.

