Nieuw vastgoedkantoor schenkt deel van winst aan daklozenorganisatie: “Je ergens thuis voelen is een basisbehoefte”

“Zorg dragen voor klanten zit diep in mijn DNA”, begint Claeyssens die een kwarteeuw voor BP werkte en zich enkele jaren geleden omschoolde tot vastgoedmakelaar. Na een succesvolle stage in een ander kantoor start hij nu zijn eigen kantoor op in Sint-Denijs-Westrem: Abitos. “Ik wil in de vastgoedsector een nieuwe wind laten waaien”, zegt hij overtuigd. “Een onpersoonlijke aanpak, met een weinig doordacht aanbod, is verleden tijd volgens mij. Een huis is meer dan een gebouw om in te wonen. Het is een plek om thuis te komen, je geborgen te voelen.”

Bij Abitos kan je terecht als je wil kopen, huren, verkopen of verhuren in Oost-Vlaanderen of het buitenland. “Voor dat tweede breng ik je in contact met professionele makelaars ter plaatse die het reilen en zeilen van de markt daar kennen. Ik blijf wel steeds betrokken zodat je ook hier een vast aanspreekpunt hebt.”

Meer dan een vastgoedkantoor

Je ergens thuis voelen is een basisbehoefte volgens Claeyssens. Daarom schenkt zijn vastgoedkantoor elk jaar maar liefst vijf procent van haar winst aan Huize Triest, een daklozenorganisatie in Gent. “De vastgoedmarkt is oververhit, dat is geen geheim. De prijzen swingen de pan uit, niet iedereen is in staat om een woning te huren, laat staan te kopen. Daarom dragen we ons steentje bij voor mensen die zich geen dak boven hun hoofd kunnen veroorloven.”

