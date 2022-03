Nieuw sushirestaurant op Ledebergplein: “Focus op sushi, maar ook curry’s en pad thai”

GENT Nog geen nieuwe losloopwei­de aan de Muide

In de omgeving van de Muide en Meulestede zijn momenteel twee losloopweides en één tijdelijke plek waar honden vrij kunnen rondrennen. Volgens gemeenteraadslid Annelies Storms (Vooruit) is er vraag naar een derde, permanente weide. Maar daar is geen ruimte voor, weet bevoegd schepen Tine Heyse (Groen).

13:53