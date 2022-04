Nieuw sociaal restaurant geopend in Gentbrugge: “Alles is vers en biologisch, diepvriesproducten komen hier niet binnen”

GentAan het bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge is pas een nieuw restaurant geopend: Arbed. Je kan er elke dag terecht voor een lekkere lunch, koffie en gebak. Omdat het een sociaal restaurant is, kan je er eten aan een sterk gereduceerd tarief.

Het is heerlijk zitten in Arbed. De houten tafels met schoolstoelen voelen warm aan, rond de balken aan plafond hangen planten, en er valt hopen licht naar binnen door de ramen, maar de echte blikvanger is de mosgroene toog achteraan. Vanaf nu kan je hier van maandag tot en met vrijdag terecht voor een lekkere lunch. De kaart is simpel, maar daarom niet minder doordacht. “Elke dag zorgen we voor een gewone en een vegetarische lunch”, zeggen koks Kelly Meulemijzer en Carla Van Den Bossche. “Vandaag is dat een brochette met frietjes en sla of een vegetarische wok. Daarnaast is er ook koffie en gebak. Alles is vers en biologisch, diepvriesproducten komen hier niet binnen.”

Arbed is een sociaal restaurant: je kan er eten aan een normaal tarief (11 euro) of een sterk gereduceerd tarief (tussen de 3,5 en 5,5 euro), afhankelijk van je inkomen. Studenten betalen 7 euro. Met Arbed erbij, heeft Gent nu negen erkende sociale restaurants in totaal. Het is het vierde sociaal restaurant dat wordt uitgebaat door Ateljee vzw. De naam ‘Arbed’ verwijst naar de fabriek die nagels produceerde, die destijds op de site gevestigd was, en het park dat naast De Punt ligt.

Ter info: de andere sociale restaurants in Gent zijn Restaurant Balenmagazijn in de Getouwstraat, Eetcafé Toreke in de Vlotstraat, Villa Ooievaar in de Botestraat, Restaurant Poorthuis in de Kempstraat, De Knoop op de Hundelgemsesteenweg, IKook op het Rerum Novarumplein, ‘t Oud Postje op de Meulesteedsesteenweg en Restaurant Parnassus op de Oude Houtlei.

Arbed, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge. Open van maandag tot vrijdag van 11.30 tot 14 uur.

Volledig scherm Arbed in Gentbrugge. © Jill Dhondt