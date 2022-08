Nieuw restaurant geopend in Zwijnaarde: “Het beste van de Turkse en Belgisch-Franse keuken”

GentWaar vroeger het Oud Gemeentehuis was in Zwijnaarde, vind je nu Lodos. Nurten Tapmaz (22) en Tunahan Demir (24) serveren er het beste van de Turkse en Belgische keuken. Samen met Nurten haar ouders Önder Tapmaz (44) en Fatma Aslan (43). Het was al lang een gezamenlijke droom van het viertal om een restaurant te beginnen.

“Heel vroeger was dit het gemeentehuis van Zwijnaarde”, glundert Nurten. “Mijn grootvader is hier nog om zijn rijbewijs geweest. Erna werd het omgevormd tot restaurant: het Oud Gemeentehuis.” Decennia later staat er een nieuwe naam op de deur: Lodos, de Turkse benaming voor een zuidelijke wind. Gerund door Tunahan, zijn vrouw Nurten en haar ouders Fatma en Önder.

“Hiervoor had ik mijn eigen restaurant in Lochristi ”, vertelt Tunahan. “Maar Nurten en haar ouders droomden er al langer van om hun eigen restaurant uit te beginnen. Daarom zijn we allemaal samen in dit verhaal gesprongen. Doordat we met vier zijn, kunnen we elkaar gemakkelijk aflossen. Nurten en ik zijn nog maar pas getrouwd, dus dat is meer dan welkom.”

Het viertal behield de inrichting van het Oud Gemeentehuis – ze brachten enkele een likje verf, wat schilderijen en een groene wand aan – maar zorgde wel voor een andere invulling. Voortaan vind je hier Turkse specialiteiten, aangevuld met Belgisch-Franse klassiekers. Zo kan je kiezen uit ossenhaas op gerookte aubergines, dunne plakjes lamsvlees met tomatensaus, yoghurt en gesmolten boter of een Turkse stoofpotje met aardappelen, aubergine en bechamelsaus of zalm, maar evengoed voor vol-au-vent, stoofvlees met frietjes of kipfilet met bearnaisesaus. “Een grote aanrader is onze plateau van de chef”, glundert Tunahan. “Dat is een mix van grill en mezze.”

Volledig scherm Tunahan, Önder, Nurten en Fatma in Lodos. © Jill Dhondt

Wat nog opvalt aan de kaart, buiten de mix van Turkse en Belgisch-Franse gerechten, is hoe uitgebreid die is. Zowel qua eten als qua drinken – er zijn cocktails, mocktails, sterke dranken, bieren, Turkse en Franse wijnen, koffie en thee. “We beginnen met een volumineuze kaart om te zien wat er aanslaat, waar we vinden het ook belangrijk dat iedereen hier terecht kan. Ook mensen die de Turkse keuken niet goed kennen, al kan het wel een ideale kennismaking zijn.”

Ook handig om te weten: Lodos is nog steeds meer dan een restaurant. Achteraan is een feestzaal voor niet minder dan 200 personen ,waar babyborrels, trouwfeesten, verlovingsfeesten en rouwmaaltijden kunnen doorgaan. Daarbovenop zijn er twee vergaderzalen die afgehuurd kunnen worden. Eén daarvan is de vroegere trouwzaal van het gemeentehuis. “We hebben de oude klanten van het Oud Gemeentehuis overgenomen, maar nieuwe klanten zijn meer dan welkom”, besluit Tunahan. “We kijken ernaar uit om hen te ontvangen.”

Lodos, Heerweg-Noord 2, 9052 Zwijnaarde. Elke dag open van 12 tot 22.30 uur.

