Nieuw park van 3.000 vierkante meter geopend aan dokken: “Blikvanger is de zeeboei uit de Noordzee”

Langs de Schipperskaai bouwen sogent en ‘Schipperskaai Development nv’ niet minder dan vierhonderd nieuwe woningen. Tussen de appartementsblokken worden ook twee parken aangelegd, zogenaamde ‘woongroenzones’. Voor de bewoners, maar ook voor passanten. De eerste groenzone, het Robinson Crusoepark op de hoek van het Bataviapad en de Schipperskaai, is vanaf nu toegankelijk voor het grote publiek.

Het park is 3.265 vierkante meter groot en telt onder meer een speelgazon en betonnen zitbanken, die op termijn nog houten zittingen krijgen. Er is ook een opvallend maritiem element aanwezig. “Een voormalige zeeboei uit de Noordzee”, vertelt Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen. “Ons doel is dat elke Gentenaar op maximaal 150 meter van huis van een groene ontmoetingsplek kan genieten. Om er te wandelen, elkaar ontmoeten, te spelen, af te spreken.”