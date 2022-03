Nieuw leven op oude Gantoise-site, in afwachting van Eco-wijk: “Sociaal cultureel sportieve activiteiten voor de buurt”

De oude Gantoise-site wordt binnenkort zoiets als DOK jarenlang was, maar dan kleinschaliger. Aan het roer: CirQ, Refu Interim en vzw Sportaround. “We willen vooral met de buurt samenwerken”, zegt Xavier Cloet. “Binnenkort is er een eerste vergadering met de omwonenden hier. We gaan hen rondleiden, leuke activiteiten op poten zetten en ‘een beetje zot doen’, zodat het echt een leuke middag wordt. Maar daarna willen we vooral van hén weten wat zij hier graag zouden zien gebeuren. We hebben ongelooflijk veel ruimte hier, binnen en buiten. We hebben hier onze kantoren, maar er is ook een cafetaria, en de buurt kan hier gerust nog enkele activiteiten zelf uitbouwen. Een breiclub bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Er is een atelier, een sporthal, we willen hier kooksessies organiseren, cinema, circus, kortom: alles kan. Het gaat hier zot worden met CirQ, divers met Refu Interim en sportief met Sportaround. Zij gaan zich vooral richten op de jongeren uit de buurt.”