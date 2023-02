Nieuw kapitaal van KAA Gent mag buitenlands zijn, als de ploeg maar lokaal verankerd blijft

“KAA Gent wil blijven spelen aan de top, en wil ook Europees blijven schitteren. Daarvoor is een kapitaalsinjectie nodig. Dat is een grondige oefening die moet worden uitgevoerd”, duidt Bracke. Emilie Peeters (Vooruit) en Bert Misplon (Groen) vroegen naar de toekomst van de club. “De stad is waakzaam, maar ook in gesprek met de club. Er zullen geen onomkeerbare stappen genomen worden zonder de stad eerst op de hoogte te brengen. De prioriteiten blijven de sociale verankering en het sociale oogmerk, maar ook de supportersparticipatie en de positie van de huidige aandeelhouders. Ook voor de KAA Gent Ladies moeten er garanties zijn, maar het ziet er niet naar uit dat één van die zaken in het gedrang zal komen. Liefst van al zien we uiteraard een investeerder uit eigen land, we willen niet te afhankelijk worden van buitenlandse clubs. Maar buitenlands kapitaal is daarom niet per definitie uitgesloten.