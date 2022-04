Nieuw Indisch restaurant in hartje Gent: “Heerlijk zitten op ons terras aan het water”

De familie Puri is al een tijdje een mini-imperium aan het uitbouwen in Gent. Vandaag runnen ze vier restaurants: Uzume Oudburg, Uzume Overpoort, Neapolis en nu dus ook Indian Masala in de Jan Breydelstraat. “Vroeger zat Om sushi hier, ook van ons”, legt Raj Puri uit. “Maar doordat er zoveel sushirestaurants zijn bijgekomen, hebben we besloten om het om te vormen tot een Indisch restaurant.”

Als je weet dat de familie Puri wortels heeft in Nepal, lijkt de keuze voor een Indisch restaurants mogelijk onverwacht. Als je weet dat Durga Puri – de pater familias – tien jaar in een Indische keuken gewerkt heeft, is dat minder verrassend. Op de kaart staan klassiek Indische gerechten zoals curry, tandoori, thali en korma. Kom je eens langs, dan zal het lastig kiezen worden met andere woorden. Alles wat uit de keuken vertrekt, ziet er heerlijk uit.

Klanten kunnen binnen zitten op het gelijkvloers of op de eerste verdieping. “Grote groepen kunnen hier zeker ook terecht”, zegt Raj nog. “Boven hebben we nog een grote zaal. Op ons terras aan het water is het ook heerlijk zitten. Daar hebben we in totaal zo’n tien plaatsen.”

Indian Masala, Jan Breydelstraat 30, Gent. Open van dinsdag tot en met zondag van 12 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. Reserveren kan via 09 311 59 55.

Volledig scherm Indian Masala © Jill Dhondt