Nieuw in Gent: mediteren met bijen. “Of het ergens anders al kon? Ik denk van niet”

Christophe is allesbehalve een typische imker. Hij draagt (bijna) nooit een pak want hij wil vrij kunnen bewegen, hij gebruikt nooit rook om de bijen te sussen en hij teelt geen koninginnen. “Ik probeer zo natuurlijk mogelijk te imkeren”, zegt hij vanuit het Duivelsteen, een eeuwenoud kasteel in het centrum van Gent dat al een gekkenhuis, een weeshuis, een brandweerkazerne en een Rijksarchief is geweest. Sinds drie jaar is het een doe- en denkplek voor jongeren. Als onderdeel daarvan geeft Christophe workshops op het dak.

Die duren ongeveer anderhalf uur. Ze beginnen op het gelijkvloers van het kasteel, waar Christophe uitleg geeft over de bijen zelf, over hoe kolonies werken en over het belang voor de natuur. Na een dik halfuur deelt hij bijenpakken uit en neemt hij de deelnemers mee naar het dak via de wenteltrap. Boven staan twee bijenkasten uitgesteld, waarachter de deelnemers zich mogen neervlijen op een stoel. Eens comfortabel, smeert Christophe wat honing op hun handen. “Door het getrappel en het gezoem van de bijtjes kom je al snel tot rust”, zegt hij. “Intussen vertel ik ook een verhaal waardoor ze in zichzelf keren.” Na twintig minuten gaan de deelnemers terug richting de wenteltrap, trekken ze hun pak uit, likken (of spoelen) ze de overgebleven honing van hun handen, en keren ze helemaal zen terug naar huis.

Het werkt dus echt, maar is het niet gevaarlijk? “Helemaal niet”, zegt Christophe stellig. “Ik draag zelf geen pak, maar de deelnemers wel. Dat is al een belangrijke bescherming. Plus, zolang je geen bruuske bewegingen maakt, gaan de bijen niet agressief reageren. Het gebeurt wel eens dat ze hitsig staan, ook al is het een heel rustige soort. Ik krijg ook nog af en toe een steek, maar op zo’n momenten laat ik geen bezoekers toe. Loopt het toch mis, dan heb ik altijd een EpiPen bij.” Wat dan met deelnemers die echt panisch zijn zodra ze bijen zien of horen? “Hen zie ik nog het liefst van allemaal komen. Tijdens de meditatie kunnen ze hun angst overwinnen, wanneer ze merken dat bijen helemaal niet zo gevaarlijk zijn als ze dachten, wat dan voor een heerlijk gevoel van overwinning zorgt.”

Volledig scherm Christophe smeert wat honing op je handen, en de bijen komen vanzelf. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Het getrappel en het gezoem van de bijen maakt je rustig. © Wannes Nimmegeers

Ongezien

Christophe kent geen enkele andere imker die meditatiemomenten organiseert zoals deze. “Imkers zijn vaak heel gesloten, heel geheimzinnig over hun vak”, zegt hij. “Ze geven hun geheimen niet graag prijs. Ikzelf kwam op het idee doordat ik elke dag met bijen bezig ben, maar ook elke dag mediteer. Waarom de twee niet combineren, dacht ik plots. Of het ergens anders al kon? Ik denk van niet. Ik heb wel al eens gehoord van yogalessen met bijen, in het Zuiden van Frankrijk, maar verder niets.”

Wie graag eens wil deelnemen aan een sessie, kan zich inschrijven via de Facebookpagina van Bees and You of de website van Broei. De workshops gaan om de twee weken door - zodat de bijen voldoende rust hebben - op zaterdag tussen 10.30 en 12 uur. Doordat er niet zoveel plek is op het dak, kunnen maar zeven personen per keer deelnemen. Reserveer dus tijdig jouw plekje. Of houd de sociale media van Bees and You in de gaten, want Christophe zou zijn workshops nog willen uitbreiden naar andere plekken waar zijn kasten staan. Dat is in tuinen van particulieren en op sites van bedrijven. Heb je enkel interesse in het eindproduct, dan kan je steeds een kijkje nemen op de website van Bees and You. Christophe laat altijd genoeg honing over voor de bijen zodat ze kunnen overwinteren, maar de rest verkoopt hij.

Volledig scherm Imker Christophe op het dak van het Duivelsteen. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Christophe verkoopt ook honing. © Wannes Nimmegeers

