Nieuw gezicht voor de Vinderhoutse bossen: “Buggy, rolwagen of met de fiets, nu kan iedereen de natuur in duiken”

Het valt alvast een stuk meer op: wie niet goed weet hoe je de Vinderhoutse Bossen kan betreden, vindt nu een goede startplaats aan Het Leeuwenhof. Daar is het pad geasfalteerd of verhard, zodat het een stuk makkelijker wordt om van de natuur te genieten. Inclusiever dus, maar ook voor de natuurliefhebbers zonder wielen of kinderen wordt het bos aantrekkelijker. Het project werd gesteund door Stad Gent, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), gemeente Lievegem en provincie Oost-Vlaanderen.

Zo zijn er extra zitruimtes en picknickplekken gezet, kwamen er meer infoborden en een wandellus die dus ook door rolstoelgebruikers gemaakt kan worden. Maar er is ook net een stuk meer onthard, zodat de groenpool ook meteen een beetje groter wordt. Het is het grootste bos in wording in Gent, weet schepen Astrid De Bruycker (Vooruit), die de verbetering mee kwam onthullen. “Deze nieuwe toegangspoort vergroot de aantrekkingskracht van de Vinderhoutse Bossen. De boomgaard, de picknickplek, de speelzone en grotere parkeerruimte voor fietsen zijn echte troeven voor één van de favoriete wandelplekken van Gentenaars. We willen dat iedereen kan komen genieten: meer zitbanken en halfverharde nieuwe fiets- en wandelpaden zijn belangrijk voor minder mobiele personen, rolstoelgebruikers of ouders op stap met een buggy.”