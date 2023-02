Nieuw Gent Jazz strikt meteen Norah Jones, Gregory Porter en Isolde Lasoen. “De naam Gent Jazz blijft, want is internationaal hoog aangeschreven”

“Greenhouse Talent verzorgde immers al jaren heel wat boekingen voor Gent Jazz. Wij hebben echt een band met dit festival. De kantoren van Gent Jazz in de Sint-Jacobsnieuwstraat nu zijn zelfs de vroegere kantoren van Greenhouse Talent. De ‘legacy’ van Gent Jazz mocht niet verloren gaan. Wij organiseren als Greenhouse Talent concerten in drie landen, maar in eigen stad programmeren is extra speciaal.”

Mooi verhaal

Het nieuwe Gent Jazz is een verderzetting van het vorige. “Wat goed is, blijft. We behouden de twee podia, met de grote concerttent waar zitten 4.000 man publiek ik kan, staande zelfs 5.000. En we behouden de kleinere ‘garden stage’, voor jong, opkomend talent. We blijven uiteraard ook op de Bijloke-site, geen enkele site in Gent is zo geschikt als deze hier. Ze ademt geschiedenis. Het is een grote eer om Gent Jazz te mogen programmeren, en een privilege om dat hier te mogen doen. Het is onze intentie om een cultureel mooi verhaal te schrijven, gericht op deze stad én op de internationale jazz-scène. Want Gent Jazz heeft internationaal echt wel een goede naam, het is een vaste stop in de touragenda van grote artiesten.

Namen

Eén van die grote artiesten is Norah Jones, de eerste klepper die wordt beken gemaakt. “Uiteraard zijn we blij dat we haar konden strikken, die lag eigenlijk al vast, is dan afgehaakt na het faillissement, en hebben we terug kunnen halen. Ze heeft miljoenen platen verkocht, kreeg 9 Grammies. Iedereen kent Norah Jones. Gregory Porter is nog zo'n kanon. Deze bariton brengt een mix van soul, jazz en funk. We hebben ook al 3 Gentenaars op de affiche, die nog niet af is. Dishwasher, de winnaar de wedstrijd voor jong talent van vorig jaar, Isolde Lasoen, die met haar nieuwe plaat komt, en Lara Rosseel, de huidige stadscomponiste, met een speciaal project met 14 muzikanten. Andere namen die al vast liggen Snarky Puppy, Joe Bonamassa, Brandford Marsalis Quartet, ZAZ, Marcus Miller Mavis Staples en Laufey. De komende maanden worden er nog namen gelost.”

“Gent Jazz zal plaats vinden van 5 tot 15 juli, met één dag rust, al weten we nog niet dewelke. We gaan inztten op duurzaamheid, toegankelijkheid en mobiliteit. Maar we gaan vooral zorgen dat dit prachtige festival een geweldige doorstart krijgt. Ik kon het niet over mijn hart krijgen Gent Jazz verloren te laten gaan. We zijn dan ook dankbaar dat de stad naar ons verhaal wilde luisteren, en vertrouwen in ons heeft. Wij kijken nu samen naar de toekomst, niet naar het verleden.”

Alle info en tickets via www.gentjazz.com

