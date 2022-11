Nieuw fietspad in Gentse wijk vernoemd naar Oekraïense havenstad: “Symbolische actie om onze morele steun te betuigen”

Van de Marseillestraat, tot de New Orleansstraat of de Dublinstraat: in de wijk Muide-Meulestede verwijzen veel straatnamen naar havensteden. Binnenkort wordt daar nog eentje aan toegevoegd: het Mykolaivpad. “Onze haven North Sea Port heeft een lange en goede band met Oekraïne”, weet burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

In het bijzonder met de haven van Mykolaiv, in het zuiden van het land, is er een goede verstandhouding. “Mykolaiv is reeds meerdere malen getroffen door bombardementen en werd vorige maand opnieuw zwaar bestookt door Rusland”, aldus De Clercq.

11-jarige jongen

Mykolaiv ligt langs de Zwarte Zee en is strategisch belangrijk. In de havenstad zijn ondertussen al heel wat burgerslachtoffers gevallen. Vorige maand waren er nog beelden te zien uit Mykolaiv van een 11-jarige jongen die levend van onder het puin werd gehaald van een appartementsgebouw.

“Met deze symbolische actie willen we onze morele steun blijven betuigen”, zegt De Clercq. Het Mykolaivpad is een nieuw fiets- en wandelpad in de omgeving van de Goedendagstraat en de Marseillestraat. Daar wordt een nieuwe sociaal woonproject gebouwd.

In de lente van 2024 moeten de eerste bewoners er hun intrek nemen in de 34 nieuwe woningen. De naam ‘Mykolaivpad’ moet wel nog een openbaar onderzoek doorlopen en definitief worden ‘vastgesteld’ door de Gentse gemeenteraad. Deze procedure neemt gemiddeld zo’n 6 maand in beslag.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.