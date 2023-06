Niets beter dan een ijsje tegen de hitte: dit zijn onze 7 favoriete adresjes in Gent

“Stop met denken dat jullie in een gangster­film spelen”: daders die jongen neerstaken ‘omdat hij uit Aalst kwam’, zwaar gestraft

De Gentse jongemannen die Kenny (21) in Ledeberg neerstaken, zijn donderdag schuldig bevonden aan de feiten. Het slachtoffer uit Aalst was voor een feestje naar Gent afgezakt, maar daar is hij uiteindelijk nooit aangekomen. Een groep Gentse jongeren kon het namelijk niet verdragen dat ‘iemand van Aalst’ naar ‘hun’ stad kwam, waarna ze hem drie messteken gaven. Wat een leuke avond moest worden voor Kenny, eindigde in het ziekenhuis, waar hij uren lang voor zijn leven vocht.