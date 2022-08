Niet langer meeluisteren met consultatie van kamergenoot in UZ Gent: “Met koptelefoon op voelt andere patiënt zich geen indringer in gesprek”

GentOp een tweepersoonskamer in het ziekenhuis is privacy soms ver te zoeken. Vooral tijdens een consultatie kan dat heel ongemakkelijk zijn. Daarom loopt er een proefproject in het Universitair Ziekenhuis van Gent waarbij de dokters een koptelefoon geven aan de kamergenoot tijdens een consultatie.

Tijdens een consultatie in het ziekenhuis kan het wel eens over gevoelige onderwerpen gaan, wat heel ongemakkelijk kan zijn als je in een tweepersoonskamer ligt. Zowel voor de patiënt als voor de kamergenoot. Daarom is het UZ Gent een proefproject gestart op de dienst Materniteit en Neonatale intensieve zorg, waarbij koptelefoons met een ingebouwde radio worden uitgedeeld aan patiënten wanneer de dokter op consultatie komt bij hun kamergenoot.

Hoe het precies werkt? “Wanneer de dokter op ronde gaat, neemt die de koptelefoon mee”, legt woordvoerder Karlien Wouter uit. “Bij het binnenkomen vraagt die aan de ene patiënt om de koptelefoon even op te zetten zodat er een rustig, ongeremd gesprek kan volgen met de andere patiënt. Erna wordt de koptelefoon ontsmet en kan die eventueel gewisseld worden tussen de twee kamergenoten.”

De koptelefoons zijn vooral bedoeld voor kamers waar zwangere moeders liggen, minder voor mama’s die net bevallen zijn. “Zij liggen vaak op een eenpersoonskamer. Bij moeders die nog moeten bevallen maar een gecompliceerde zwangerschap doormaken, is dat minder vaak het geval.”

Warm onthaald

Of er vraag was naar die koptelefoons? “Dat niet, het idee komt van de artsen”, volgens Wouter. Maar ze werden wel al heel positief onthaald door de patiënten tot nu toe. “Op de materniteit is het soms moeilijk om open en bloot over bepaalde onderwerpen te spreken, zoals vaginaal bloedverlies en slijmverlies. Het is dan handig om te weten dat er niemand meeluistert, dat je één op één met de arts spreekt.”

Maar ook voor de persoon die de koptelefoon toegestopt krijgt, is het aangenaam volgens Wouters. “Je hebt niet langer het gevoel dat je een indringer bent tijdens een gesprek. Veel patiënten zijn blij dat ze duidelijk kunnen aantonen dat ze niet aan het meeluisteren zijn. Daarom zijn er ook patiënten die aangeven dat ze zelf een koptelefoon of oortjes hebben die ze kunnen opzetten of dat ze even naar de gang zullen gaan. Ze hoeven de koptelefoon niet per se te gebruiken, maar het helpt wel als privacy-signaal.”

Tot nu toe was er nog geen enkele patiënt die radicaal weigerde om een koptelefoon te dragen of even weg te gaan tijdens de consultatie van een kamergenoot. “We kunnen het niet verplichten, maar moest dat voorvallen dan zou de arts daar wel een gesprek over starten. Over waarom het belangrijk is om privacy te hebben.” Wat wel al meermaals is voorgevallen: dat de persoon die een consultatie krijgt, aangeeft dat het niet nodig is dat haar kamergenoot een koptelefoon draagt. Dat kan ook als daar overeenstemming over is.

Inspiratiebron

Geen misnoegde moeders tot nu toe, maar het proefproject brengt wel een andere vraag naar boven: zijn twee- en drie persoonskamers nog van deze tijd? “Een terechte vraag”, aldus Wouter. “De zorg evolueert merkbaar naar meer eenpersoonskamers. Als je de plannen ziet van ons nieuwbouwproject, dan zie je dat ook wij wegstappen van meerpersoonskamers. Maar zolang we met tweepersoonskamers zitten, is de koptelefoon een oplossing om wat privacy te bieden.”

Een andere oplossing dat het ziekenhuis voorziet, zijn gespreksruimtes, te vinden op meerdere afdelingen. Al is dat lastig als een patiënt fysiek niet in staat is om zich te verplaatsen. “Bovendien zijn consultaties soms heel kort. In dat geval is de koptelefoon een goed alternatief.”

Het proefproject werd een paar jaar geleden al opgestart, maar het is pas recent dat de koptelefoons consequent worden uitgedeeld door alle artsen op de afdeling Materniteit en Neonatale intensieve zorg. Er staat nog geen einddatum op het project omdat het even duurt voordat er routine in zit, maar de kans is groot dat ook andere afdelingen ermee aan de slag zullen gaan. “We willen dat het inspirerend werkt. Niet alleen voor andere diensten, maar ook voor andere ziekenhuizen. Het is mogelijk dat ze het ergens anders al doen, maar we denken van niet.”

