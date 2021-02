“Niet gevaccineerd? Dan wordt het moeilijk om stageplek te vinden”. HOGENT reageert na heisa over verplichte inenting

‘Moet ik mij als student laten vaccineren’? Dat is de titel van de slide die rondging op Twitter. De slide werd getoond tijdens een toelichtingssessie over stage in de opleiding orthopedagogie. Een deelnemer aan die sessie gooide het op Twitter, waarna de bal aan het rollen ging. Het antwoord op de vraag is volgens de maker van de slide ‘ja’ - in rode drukletters. ‘Je doet stage in de zorgsector en vrijwel alle stageplaatsen zullen het ook verplichten’, staat erachter. ‘Wat als je dit echt niet wil? Dan gaat jouw stage NIET door. We bekijken of er volgend academiejaar stageplaatsen zijn die een vaccinatie niet als verplicht zien. Indien elke stageplaats een vaccinatie verplicht en jij wilt echt niet, dan kan er geen stage opgestart worden in de opleiding orthopedagogie.’

In een officieel persbericht reageert HOGENT nu dat geen enkele student verplicht zal worden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. “Ook de studenten die binnenkort starten aan een stage in de zorgsector worden en kunnen hiertoe niet verplicht worden”, klinkt het. “Wanneer de slide zonder bijhorende uitleg wordt bekeken, kan de indruk ontstaan dat een vaccin wordt verplicht. Dat is echter niet correct. Zich laten vaccineren is niet verplicht, maar in de zorgsector wel zeer gewenst.”

Niet verplicht, wel verwacht

In totaal starten binnenkort zo’n 1.500 studenten van de HOGENT een stage in de zorgsector. Omdat de studenten beschouwd worden als zorgpersoneel kunnen ze rekenen op een vaccin via de school. Volgens HOGENT verwachten de meeste stageplaatsen dat de studenten daar zullen op ingaan. “Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat instellingen in de zorgsector, die al maanden de strengste voorzorgsmaatregelen volgen, vragen dat stagiaires zich laten inenten. Dat wordt ook bevestigd in een rondvraag op de stageplaatsen. De aanbieder van de stage is de eindverantwoordelijken voor de veiligheid van de collega’s, patiënten en bewoners en willen hen maximaal beschermen. Studenten die zich niet willen vaccineren moeten zich hiervan bewust zijn. Hun keuze kan er namelijk toe leiden dat er moeilijkheden ontstaan met het volgen van de geplande stage.”

HOGENT zegt nog dat het niet gemakkelijk zal zijn voor studenten om een andere stageplaats te vinden als ze zich niet willen laten vaccineren. “Aan de vooravond van de stages kan niet worden gegarandeerd dat meteen een andere stageplaats kan worden gevonden waar vaccinatie niet vereist is of dat een alternatieve invulling aan de stage kan worden gegeven. HOGENT zal samen met deze studenten de mogelijkheden en scenario’s bekijken.”