Niemand geïnteresseerd in fusie met Gent, zelfs Zelzate niet. “Geld zelden een goede basis voor een huwelijk”

“Ze had meer oog voor smartphone dan voor verkeer”: politie­rech­ter spreekt bestuurder vrij die gsm’ende voetgang­ster aanrijdt

Een man die in Drongen een overstekende voetgangster heeft aangereden, is door de Gentse politierechter vrijgesproken. De vrouw stak de straat namelijk niet over via het zebrapad en had meer oog voor haar smartphone dan het verkeer.