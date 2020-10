Neuzenverkoper Carl failliet door coronacrisis: “Mijn zaak draaide te veel op toeristen, maar ik kom terug”

Gent, Brussel, Leuven, Genk LUCA School of Arts als eerste Gentse hogeschool naar code oranje

14 oktober De kunsthogeschool Sint-Lucas, LUCA School of Arts, schakelt als eerste hogeschool in Gent vanaf maandag 19 oktober over naar code oranje. Dit betekent dat op de campus minder activiteiten plaatsvinden, maar dat het praktijkonderwijs waarvoor de campusinfrastructuur onontbeerlijk is, doorgaat in specifieke omstandigheden. De beslissing geldt voor de campussen in Gent, Brussel en Leuven, niet voor Genk.