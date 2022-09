Netbedrijf Fluvius rijdt binnenkort met opvallend elektrisch karretje door Gent: “Zeer licht, wendbaar én groen”

Netbedrijf Fluvius tuft binnenkort met een opvallende voertuig door Gent. Al is ‘tuffen’ in deze misschien niet het juiste woord. Het bestelwagentje is immers volledig elektrisch. “Zo komen we tegemoet aan het groene beleid van de stad”, weet Dries Dennequin van Fluvius. “Er geldt immers een lage emissiezone.”

De elektrische minivan is zeer licht en wendbaar. “Ideaal voor de Gentse binnenstad”, aldus Dennequin. “Met onze grotere bestelwagens blokkeren we soms het doorgaand verkeer in smalle straatjes, waar zo goed als geen parkeermogelijkheden zijn. Het wagentje heeft bovendien een mooie actieradius van 85 kilometer.”

De Fluvius-technici in Gent testen de minivan nu uit. Slaagt het proefproject dan wil het bedrijf in de toekomst meer zulke wagentjes aankopen. Ook een uitrol in andere Vlaamse steden met historische centra, zoals Antwerpen of Brugge, behoort tot de mogelijkheden.

