NET OPEN: Ex-sommelier Vrijmoed opent pop-up Arbane tijdens Gentse Feesten

Na vijftien jaar in sterrenrestaurants gewerkt te hebben, ben ik klaar voor mijn eigen avontuur”, zegt eigenaar Benjamin De Buck (35). Benjamin opent tijdens de Gentse Feesten een pop-up, Arbane, in de Wijzemanstraat. Na de Feesten sluiten ze om te verbouwen en definitief de deuren te openen in september.