NET OPEN: Bij Tonga staat de barbecue gewoon op straat, net zoals in Argentinië

Bij Tonga staat de barbecue gewoon op straat, net zoals in Argentinië

Gaston Ramirez (38) is na vier jaar terug met een Argentijnse barbecue pop-up in de Dampoortstraat, op een boogscheut van Portus Ganda. Opvallend: de oven waar het vlees gebakken wordt staat pal op de stoep. “Ik laat de mensen hier samenzitten aan één grote tafel. Net zoals in Argentinië.”