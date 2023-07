NET OPEN. Bij Katlijn (45) komt jouw boeket recht uit haar tuin: “Geen kunstlicht, wel puur natuur. Ik omarm imperfectie”

Fietsen langs de mooiste terrassen: ontdek de omgeving tussen Leie en Schelde

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van terrasjes doen. Want hoewel het kwakkelweer van de afgelopen dagen je misschien doet vergeten dat het zomer is, is de vakantie het ideale moment om af en toe van het zonnetje te genieten op een terras. Deze fietsroute brengt je naar de gezelligste plekjes rond Gent, tussen de Leie en Schelde.