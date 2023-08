NET OPEN. Al Saeed tovert boekhandel om tot kunstzinnige ‘Artiest Café Bar’, tegenover kunstschool Sint-Lucas

Onthaalva­der Patje gaat met pensioen met een knuffel van zijn allereer­ste opvangkind­je Risa. “Hier heb ik mij nooit verveeld”

Onthaalmoeders vind je in alle maten en vormen, onthaalvaders blijven toch eerder een uitzondering. Maar in Wondelgem hadden ze wel een prachtexemplaar. Patrick Vandenbossche ving 14 jaar lang kindjes op bij ‘t Berenbos in Wondelgem, maar gaat nu met pensioen.