NET OPEN: Accessoireketen Claire’s opent nieuwe vestiging Langemunt

Extra toegangs­weg naar parking Getouw op komst... in de hoop dat die dan wél gebruikt zal worden

Parking Getouw aan de Bloemekenswijk is een jaar en een maand oud, maar nog steeds blinkt deze parking uit in leegstand. In mei was er een piekmoment, waarop 14 van de 350 parkeerplaatsen bezet waren, maar doorgaans staat er slechts een vijftal auto’s. Een nieuwe — extra — toegangsweg naar de Bloemekenswijk moet soelaas bieden. “De procedures lopen, nog voor volgende zomer moet die weg gebruikt kunnen worden", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.