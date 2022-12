Net geen overrompeling op eerste weekend Winterfeesten. “Van de crisis merken we niks, iedereen heeft er zin in”

Gent Van een roze croissant tot een chocolade­koek met brownie: bekroonde chocola­tier Joost Arijs opent bijzondere bakkerij in Gent

Het was meteen aanschuiven geblazen in de gloednieuwe bakkerij van Joost Arijs. De bekroonde chocolatier-patissier runt al elf jaar een chocoladewinkel, maar droomde al lang van een bakkerij daarbovenop. Gevuld met desembroden en atypische chocoladekoeken, zoals een chocoladekoek met brownie of een croissant met hazelnoot praliné. Ook de inrichting is heel apart.

9 december