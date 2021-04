Negen maanden gekibbel eindigt in halfslachtig compromis: hoe Rousseau en het kunstencentrum hun broek scheurden aan De Vooruit

Gent Man (33) koopt zaklamp met stroom­stoot­func­tie “om zich te beschermen tegen drugsver­slaaf­de buren”: 800 euro boete

12:25 Een 33-jarige Gentenaar is veroordeeld tot een boete van 800 euro nadat de douane een verboden wapen had onderschept dat hij online had besteld. Het ging om een zaklamp met een ingebouwde stroomstootfunctie. “Ik wist niet dat het verboden was. Ik deed het om mezelf te beschermen.”